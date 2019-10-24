Казахстанцы стали выплачивать долги по налогам после публикации списков злостных неплательщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов на постоянной основе публикует списки граждан, которые имеют крупные задолженности по налогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

Напомним, в опубликованном 30 сентября текущего года списке значатся 100 злостных неплательщиков налогов, которые задолжали государству в общей сложности 286 019 395 тенге.

Все те, кто выплатил основную сумму налога получили возможность воспользоваться налоговой амнистией. Им была списана пеня. Так, житель г. Нур-Султан Дархан Рысбеков, погасив долг по налогу на землю (КБК 104302) в размере 3 193 076 тенге, избавился от пени, которая составила 4 006 869 тенге.

Марат Давлетшин из Костанайской области также воспользовался налоговой амнистией: ему была списана пеня в размере 421 399 тенге после оплаты им задолженность по налогу на транспорт (КБК 104402) в сумме 408 399 тенге.

Общая сумма погашенной задолженности восьми человек, которые оплатили свои долги по налогам, составила 10 512 137 тенге (недоимка – 5 480 181 тенге, пеня – 5 031 956 тенге).

Полные списки граждан, которые все еще имеют долги по налогам, доступны по следующим ссылкам:

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/pr_-_100_zadolzhnikov_spisok.docx

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/dolzhniki_krup_summy_2.xlsx

Отметим, что органы государственных доходов в ближайшее время планируют опубликовать списки задолжников по налогам среди юридических лиц.

В целом, на сегодняшний день налоговой амнистией воспользовались 370 970 человек по всему Казахстану. Они выплатили 8 млрд 737 млн 600 тыс. тенге, им списана пеня на сумму 1 млрд 700 млн.тенге.

Пресс-служба Комитета государственных доходов напоминает, что в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря (включительно), начисленная пеня будет списана автоматически. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web