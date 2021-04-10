Казахстанцы стали третьими на открытом чемпионате России по плаванию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по плаванию заняла третье место на Открытом чемпионате России в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За медали боролись Адиль Каскабай, Дмитрий Баландин, Адильбек Мусин и Александр Варакин. Наши пловцы преодолели дистанцию за 3:37.77, что и принесло им «бронзу».

Первое место осталось за Москвой - 3:31.90. На втором месте расположилась команда Калужской области - 3:36.82.

Добавим, на дистанции 50 метров вольным стилем Варакин стал шестым.