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    13:28, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанцы стали третьими на открытом чемпионате России по плаванию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по плаванию заняла третье место на Открытом чемпионате России в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    За медали боролись Адиль Каскабай, Дмитрий Баландин, Адильбек Мусин и Александр Варакин. Наши пловцы преодолели дистанцию за 3:37.77, что и принесло им «бронзу».

    Первое место осталось за Москвой - 3:31.90. На втором месте расположилась команда Калужской области - 3:36.82.

    Добавим, на дистанции 50 метров вольным стилем Варакин стал шестым.


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