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Казахстанцы  стали третьими на чемпионате Азии по велоспорту на треке

21 Октября 2019 20:50
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Казахстанцы  стали третьими на чемпионате Азии по велоспорту на треке

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены вновь поднялись на пьедестал на чемпионате Азии по велоспорту на треке, который в эти дни проходит в Сеуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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На этот раз успеха добился дуэт Артема Захарова и Романа Василенкова. Они стали третьими в «мэдисоне». Первое место в этом виде программы взяли спортсмены из Южной Кореи, а второе место осталось за парой из Японии.

Добавим, что в индивидуальных соревнованиях казахстанцы также отметились наградой. Захаров стал вторым в омниуме, а Василенков финишировал третьим в гонке по очкам.

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Ключевые слова: Спорт,
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