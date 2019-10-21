Казахстанцы стали третьими на чемпионате Азии по велоспорту на треке

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены вновь поднялись на пьедестал на чемпионате Азии по велоспорту на треке, который в эти дни проходит в Сеуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На этот раз успеха добился дуэт Артема Захарова и Романа Василенкова. Они стали третьими в «мэдисоне». Первое место в этом виде программы взяли спортсмены из Южной Кореи, а второе место осталось за парой из Японии.

Добавим, что в индивидуальных соревнованиях казахстанцы также отметились наградой. Захаров стал вторым в омниуме, а Василенков финишировал третьим в гонке по очкам.