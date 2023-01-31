Казахстанцы стали серебряными призерами этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Индонезии

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали вторыми в мужских командных соревнованиях (пневматическая винтовка, 10 метров).

Команду представили Никита Шахторин, Константин Малиновский, Ислам Сатпаев.

Фото: olympic.kz