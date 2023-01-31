Казахстанцы стали серебряными призерами этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Индонезии
31 Января 2023, 19:03
ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены стали вторыми в мужских командных соревнованиях (пневматическая винтовка, 10 метров).
Команду представили Никита Шахторин, Константин Малиновский, Ислам Сатпаев.
Фото: olympic.kz
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