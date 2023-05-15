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Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Мая 2023, 22:22
Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии Фото: csp-parasport.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

«В серии Кубка мира по параплаванию казахстанские спортсмены стали серебряными призерами в комплексном плавании в эстафете на 4х100 м, показав время 5:34,36 секунды, а в смешанной эстафете на 4х50 м с результатом 2:36,39 секунд стали бронзовыми призерами. На дистанциях в эстафете выступали Алина Синельникова, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Амир Муратбеков и Алина Дубинина. Казахстанцы также установили два рекорда Азии. Сергей Кинах обновил рекорд Азии в брассе на 200 метров, а Алина Дубинина - в брассе на 50 метров», - сообщили в ведомстве.

Серия Кубка мира по параплаванию прошла в Берлине с 11 по 14 мая. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 50 стран мира.

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