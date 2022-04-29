Казахстанцы стали призерами парачемпионата Азии по армрестлингу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Силачи из Карагандинской области Никита Ермаков и Канат Абдуакапов отличились на чемпионате Азии по армрестлингу среди спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходили с 24 по 27 апреля в Самарканде (Узбекистан).

В составе сборной Казахстана в континентальном первенстве приняли участие два представителя Карагандинской области, и оба завоевали медали.

У Никиты Ермакова две золотые награды (левой и правой руками) в весовой категории 55 кг среди колясочников. А Канат Абдуакапов взял два «серебра» в весовой категории 70 кг среди спортсменов с нарушением слуха.

Личным тренером чемпиона и призера Азии является Руслан Тусупеков.

В прошлом году Никита Ермаков стал чемпионом мира.