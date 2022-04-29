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    01:24, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанцы стали призерами парачемпионата Азии по армрестлингу

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Силачи из Карагандинской области Никита Ермаков и Канат Абдуакапов отличились на чемпионате Азии по армрестлингу среди спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проходили с 24 по 27 апреля в Самарканде (Узбекистан).

    В составе сборной Казахстана в континентальном первенстве приняли участие два представителя Карагандинской области, и оба завоевали медали.

    У Никиты Ермакова две золотые награды (левой и правой руками) в весовой категории 55 кг среди колясочников. А Канат Абдуакапов взял два «серебра» в весовой категории 70 кг среди спортсменов с нарушением слуха.

    Личным тренером чемпиона и призера Азии является Руслан Тусупеков.

    В прошлом году Никита Ермаков стал чемпионом мира.

    Теги:
    Спорт Карагандинская область Главная
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