Казахстанцы стали призерами многодневной гонки «Тур Прованса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два гонщика команды «Астана Про Тим» поднялись на итоговый подиум престижной многодневной гонки «Тур Прованса», которая завершилась сегодня во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Александр Власов стал вице-чемпионом многодневки, а чемпион Казахстана Алексей Луценко занял третье призовое место. Помимо этого, Луценко выиграл майку лучшего гонщика в очковой классификации, а Власов стал сильнейшим молодым гонщиком. «Астана Про Тим» одержала победу в итоговом общекомандном зачете.

«За километр до финиша мы были очень близки к отрыву, не хватало лишь пяти секунд. Я попробовал атаковать, но было уже слишком поздно, отрыву удалось разыграть победу. Жаль, но я как минимум попробовал, заняв 5-е место. Но, в целом, я доволен и своим, и командным выступлением на этой гонке. Наша команда очень хорошо работала вместе, и я с оптимизмом жду своих следующих гонок», - сказал Алексей Луценко.

Заключительный, 4-й этап (170.5 км) с финишем в городе Экс-эн-Прованс достаточно неожиданно завершился победой отрыва: Оуэн Дулл обыграл своих попутчиков по отрыву, добившись успеха на этапе. Алексей Луценко предпринял атаку на заключительном километре дистанции, попытавшись догнать отрыв, но финишировал только на 5-м месте, всего в шести секундах от победителя.

«Мы пытались уехать в отрыв, но другие команды все время контролировали гонку. Думаю, что мы добились очень весомого результата здесь: два призовых места в общем зачете, спринтерская и молодежная майки, командный зачет. На этой гонке у нас был молодой состав, и ребята проделали великолепную работу, многому научились и получили бесценный опыт. Это был хороший старт сезона. Хочу поблагодарить всю команду, все проявили себя с самой лучшей стороны. Для того, чтобы добиваться успеха всегда нужна сплоченная команда, которая была у нас здесь», - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».