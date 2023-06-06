22:07, 05 Июнь 2023 | GMT +6
Казахстанцы стали призерами ЧМ по шашкам «100»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции прошел чемпионат мира по шашкам «100» среди спортсменов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСП-ПРЕСС Parasport.
Среди спортсменов с нарушениями зрения казахстанец Юрий Носов стал чемпионом мира в классике. Он также занял 1 место в командном зачете. А среди женщин серебряным призером стала казахстанка Алма Махамбетова.
Среди молодежи (U23) Данил Гайнуллин завоевал 2 серебряные медали в дисциплинах классика и рапид.
Кроме того, среди спортсменов с нарушениями слуха до 23 лет серебряным призером стал Куаныш Сембаев, бронзовыми призерами - Ази Рамазан и Балжан Джумагазиева.
В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Казахстана, России, Азербайджана, Польши, Молдовы, Латвии, Германии и Турции.