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    22:07, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанцы стали призерами ЧМ по шашкам «100»

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    Фото: csp-parasport.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции прошел чемпионат мира по шашкам «100» среди спортсменов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСП-ПРЕСС Parasport.

    Среди спортсменов с нарушениями зрения казахстанец Юрий Носов стал чемпионом мира в классике. Он также занял 1 место в командном зачете. А среди женщин серебряным призером стала казахстанка Алма Махамбетова.

    Среди молодежи (U23) Данил Гайнуллин завоевал 2 серебряные медали в дисциплинах классика и рапид.

    Кроме того, среди спортсменов с нарушениями слуха до 23 лет серебряным призером стал Куаныш Сембаев, бронзовыми призерами - Ази Рамазан и Балжан Джумагазиева.

    В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Казахстана, России, Азербайджана, Польши, Молдовы, Латвии, Германии и Турции.


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