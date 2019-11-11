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Казахстанцы стали меньше платить за горячую и холодную воду
11 Ноября 2019 12:50
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы платят за горячую воду на 7%, а за холодную — на 8% меньше, чем годом ранее. Объемы поставляемой природной воды увеличились на 5% за год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.
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В стоимостном выражении водоснабжение, канализационная система и контроль над сбором и распределением отходов за январь–сентябрь 2019-го достигли 182,9 млрд тенге, против 177,1 млрд годом ранее. Индекс промышленного производства в секторе по итогам трех кварталов составил 104,8% к соответствующему периоду прошлого года, тогда как годом ранее — 98,5%.Объемы поставляемой природной воды за год увеличились на 5,1% и за январь–сентябрь 2019 года составили 2,2 млрд куб. м. Годом ранее наблюдался рост на 0,9%.Более 60% от объема приходится на непитьевую воду, рост за год составил 4%, до 1,3 млрд куб. м.
Объем поставляемой питьевой воды вырос на 6,9%, до 869,6 млн куб. м.В целом за 2018 год объем поставляемой природной воды составил 2,8 млрд куб. м — на 1,5% больше, чем за 2017-й.
Тарифы для населения на водоснабжение и канализацию к октябрю 2019 года не изменились в сравнении с сентябрьскими показателями, кроме горячей воды, которая подешевела на 0,1%. За год же тарифы на горячую воду уменьшились на 6,9%.
Заметнее всего горячее водоснабжение подешевело в Актобе (на 28,5%, до 180,3 тенге за 1 куб. м) и в Талдыкоргане (на 24,7%, до 186,8 тенге за 1 куб. м).
Самые высокие тарифы среди городов РК — в Алматы (394,2 тенге), Костанае (359,2 тенге) и Караганде (337,9 тенге).
Единственный город, где тариф на горячую поду увеличился — Атырау (+8,6%). Холодная вода за год подешевела по РК на 7,6%. Максимальное удешевление среди крупных городов и мегаполисов страны наблюдалось в Таразе (на 23,9%, до 54,8 тенге за 1 куб. м) и в Кызылорде (на 22,7%, до 47,3 тенге за 1 куб. м).
Самые высокие тарифы на холодную воду — в Актау (223,9 тенге), Атырау (103,8 тенге) и Караганде (101,2 тенге).
Тарифы на услуги канализации по РК в среднем выросли на 0,2%. Рост отмечен за счет включения в статистику Туркестана, тогда как по всем остальным городам тариф снизился.
Ключевые слова: ЖКХ, Цены и тарифы,
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