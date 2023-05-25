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Казахстанцы стали лучшими игроками КХЛ на групповой стадии ЧМ-2023

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Мая 2023, 08:43
Казахстанцы стали лучшими игроками КХЛ на групповой стадии ЧМ-2023 Фото: Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Форварды сборной Казахстана Никита Михайлис и Роман Старченко стали лучшими хоккеистами из КХЛ на групповом этапе чемпионата мира — 2023. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

Никита Михайлис в семи матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Старченко в семи встречах записал на свой счёт также 5 (1+4) результативных баллов.

Защитник сборной Казахстана Адиль Бекетаев отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Игрок обороны сборной Казахстана Валерий Орехов набрал 3 (2+1) результативных балла.

Нападающий сборной Словении Ян Дрозг забил три гола в семи матчах, однако это не помогло словенцам остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

Сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.


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