Казахстанцы стали чаще вызывать скорую помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние дни наблюдается увеличение вызовов скорой помощи. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует сказать, что идет рост вызовов скорой помощи. Сравнили с аналогичным периодом прошлого года, с предыдущей неделей сравнили. В городах и регионах отмечается рост вызовов скорой помощи, особенно в Нур-Султане. Если ранее в сутки было порядка тысячи вызовов, то сейчас рост выходит более 2-2,5 тысяч вызовов скорой медицинской помощи. Обращаюсь к нашему населению: 103 является службой для оказания скорой помощи в случае, если есть угроза для жизни, где надо оказывать помощь по принципу «здесь и сейчас». Вместе с тем, не всегда бывают такие случаи, но в то же время пациентам важно получить информацию, потому что самим бывает сложно оценить объективно свое состояние», - сказала Лязат Актаева в ходе онлайн-трансляции в рубрике «Минздрав сообщает…» на странице Минздрава в Facebook.

Она напомнила, что при службе скорой помощи наряду с диспетчерской действуют call-центры, по которым можно получить консультацию.

«Население, обращаясь в скорую, может попросить переключить на консультацию врача контакт-центра и получить необходимую информацию. Кроме того, в каждом регионе действует свой call-центр», - добавила Л. Актаева.

Вице-министр отметила, что стране достаточный коечный фонд для инфекционных больных .

«На начальном этапе шла перепрофилизация коек в провизорные койки, куда госпитализируются пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию (КВИ). А также отдельно выделены инфекционные койки для пациентов с КВИ. В целом по стране на сегодня работают 7372 инфекционные койки. Занятость в среднем составляет 68%. Есть регионы, где высокая занятость – в Павлодарской, Алматинской, ВКО, Акмолинской областях и в городе Нур-Султане», - сообщила Л. Актаева.