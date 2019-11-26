Казахстанцы стали чаще страховать свою жизнь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы стали практически в 2 раза чаще страховать свою жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finreview.info.

«Объем страховых премий, собранных с начала 2019 года по страхованию жизни, составил 103,6 млрд тенге, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Страховой сектор в Казахстане представлен 27 страховыми организациями, из которых 20 – общего страхования и 7 – страхования жизни. Их совокупные активы по итогам 9 месяцев 2019 года составили 1,15 трлн тенге, или 1,86% от ВВП. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2018 года доля от ВВП сохранилась на прежнем уровне», - отмечено в распространенном сообщении.

При этом, как отмечают в finreview.info, фактическая маржа платежеспособности, то есть отношение активов к обязательствам страховых компаний, увеличилась на 9,7% с 350,6 млрд тенге до 384,5 млрд тенге.

В текущем году страховой рынок Казахстана продемонстрировал стабильный рост, который за последние 5 лет наблюдался лишь в 2016 году. Так, за 9 месяцев 2019 года объем страховых премий вырос на 32,1% и составил почти 379 млрд тенге. Данная динамика связана с увеличением объема аннуитетного страхования в 2,3 раза, страхования грузов в 2,2 раза, добровольного страхования от несчастных случаев на 61% и страхования жизни на 50,6%. Тем не менее интенсивный темп роста указанных видов страхований замедляется из-за снижения объема страхования гражданско-правовой ответственности в 3 раза, обязательного страхования работников от несчастных случаев на 17% и страхования от прочих финансовых убытков на 10%.

Структура сбора премий по видам страхования в текущем году осталась схожей с прошлогодней – основной объем денежных средств поступил от страхования имущества (18,8%), обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (15%), страхования жизни (14%). Более того, за последние пять лет структура практически не меняется.

Совокупная прибыль страховых компаний составила 62,4 млрд тенге, при этом 15,7 млрд тенге пришлись на компании по страхованию жизни. По объему привлеченной прибыли лидирует АО «СК «Евразия», которая заработала 25,5 млрд тенге. Также в ТОП-3 компаний входят компании по страхованию жизни «НОМАД LIFE» и «Халык-Life», которые заработали 5,8 млрд тенге и 4,4 млрд тенге соответственно.

То есть, как показывает статистика, ресурсы страховых компаний позволяют улучшить динамику на отраслевом рынке, тем самым придав страхованию новый уровень. Безусловно, это окажет положительное влияние на экономику страны, начиная от создания новых рабочих мест, заканчивая стимулированием роста ВВП.