28 Июня 2022 09:58

Казахстанцы стали чаще получать госуслуги через мобильное приложение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что цифровые сервисы пользуются широким спросом у казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по количеству электронных услуг мы наблюдаем положительные изменения. Также отмечу рост использования электронных услуг в мобильном приложении EGov Mobile в два раза. Кроме того, цифровые сервисы пользуются широким спросом у граждан. К примеру, цифровые документы за 5 месяцев этого года валидировали более 6 млн. Это подтверждает широкое использование цифровых документов государственными органами и учреждениями», - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

По информации министра, сегодня гражданам доступно 18 документов на других цифровых платформах: Kaspi, Home Bank и так далее.

«До конца этого года мы планируем выпустить на внешние платформы 20 самых популярных госуслуг. Также решили проблему незаконной регистрации через SMS. Мы сократили время ожидания контакт-центра с 5 минут до 20 секунд», - проинформировал глава ведомства.

Он также добавил, что ведомство реализует новый проект по документированию граждан.

Ранее сообщалось, что 93% госуслуг в Казахстане оказывается в электронном виде.