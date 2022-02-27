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Казахстанцы стали чаще оплачивать госпошлины через QR-код

27 Февраля 2022 06:30
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Казахстанцы стали чаще оплачивать госпошлины через QR-код

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с двумя казахстанскими банками внедрила сервис по оплате госпошлин с помощью QR-кода. За год казахстанцы воспользовались сервисом более 700 тысяч раз на сумму более 2,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

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По результатам анализа наиболее активно электронным видом оплаты пользовались жители Алматы, на втором месте Караганда, а замыкает тройку лидеров Нур-Султан (72 052, 63 278 и 54 354 соответственно). Наименее популярна оплата госуслуг с помощью QR-кода в Атырауской и Северо-Казахстанской областях (23 080 и 23 449 раз).

«С момента внедрения сервиса мы видим положительную динамику – клиенты могут оплатить госпошлину у оператора, что экономит их время. Снизилась нагрузка на кассы. Также при оплате через QR-код не взимается комиссия. Все это позволит нам в ближайшее время на две трети сократить количество касс в ЦОНах, оставив по одной кассе на отдел», – отмечает председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Напомним, Глава государства в своем послании в сентябре 2021 года обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди при получении госуслуг, и дал поручение полностью оцифровать эти процессы.

Такие сервисы, как оплата с помощью QR-кода, помогают упрощать получение госуслуг гражданами.

Сейчас с помощью QR-кода можно оплатить 146 госуслуг. В дальнейшем этот список будет увеличиваться. Оплата госпошлин через QR-код доступна через мобильные приложения Kaspi и Halyq Homebank.

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#Банки   #Цифровой Казахстан   #Общество   #Налоги   #Правительство для граждан  
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