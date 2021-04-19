Казахстанцы стали чаще использовать технически неисправный транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тенденцию роста эксплуатации технически неисправного транспорта в Казахстане отмечают в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из факторов, определяющих уровень безопасности на дорогах, – это техническое состояние автотранспорта. Как показывает анализ правоприменительной практики за трехлетний период (2018-2020 годы) в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта», - сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

По его данным, в 2018 году за управление автомобилями, не отвечающими требованиям безопасности, в том числе при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается их эксплуатация, к административной ответственности привлечено 80,5 тысячи, в 2019 году – 100,7 тысячи и в 2020 году – 120,5 тысячи водителей.

«За последние три года выявлено 516 фактов эксплуатации автомобилей с неисправностями тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепных устройств (2018 год – 158, 2019 год – 224, 2020 год – 134). За указанный период выявлено 25,2 тыс. фактов управления транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения (2018 год – 4 711, 2019 год – 11 155, 2020 год – 9 363)», - уточнил Серик Тусупов.