16 Июня 2022 21:25

Казахстанцы стали больше жаловаться на качество товаров и услуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В Комитете по защите прав потребителей проанализировали жалобы, с которыми обращаются казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам анализа за первые 5 месяцев 2022 года, чаще всего потребители были недовольны отказами в возврате товаров, услугами в интернет-магазинах, сфере ЖКХ и бытовыми услугами. По каждому из этих направлений наблюдается рост количества жалоб.

Так, по поводу отказов в обмене и возврате как качественных, так и некачественных товаров, отказов в возврате денежных средств за бракованные или некачественные товары поступило более 4,5 тыс. обращений. Это на 151% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество жалоб на мебельщиков, услуги по ремонту квартир и другие услуги социально-бытовой сферы увеличилось на 141% и составило 1935 обращений.

В интернет-магазинах участились факты мошенничества. Также казахстанцы жаловались на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие товара описанию, отказ интернет-магазинов в возврате товара и денежных средств. По сравнению с прошлым годом рост составил 139% (772 обращения).

Участились недовольства по некачественному оказанию коммунальных услуг, необоснованному повышению тарифов, неправомерным проверкам и замене приборов учета электроэнергии, незаконному захвату электросетей, а также жалобы на газораспределительные компании. Всего поступило 454 обращения, что на 111% больше, чем в прошлом году.



