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    12:42, 11 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанцы стали больше потреблять Интернет: оператор сотовой связи объяснил подорожание тарифов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин объяснил подорожание сотовой связи. По его словам, на сегодняшний день казахстанцы потребляют в 4 раза больше Интернета по сравнению с 2018 годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Интересный факт: один сайт, одна позиция, где находится оборудование, потребляет в 15-20 раз больше электроэнергии, чем одна квартира. Мы постоянно платим за каждую позицию. Конечно, когда меняется цена на электричество, это тоже влияет на себестоимость продукта. Объем услуг. В 2018 году каждый из тех, кто пользовался Beeline, потреблял всего лишь 4 гб. Сегодня эта цифра равна 17 гб. Понятное дело, вы не можете платить столько же, сколько платили за 4. Это, к сожалению, невозможно», - прокомментировал на брифинге в СЦК Евгений Настрадин.

    По его словам, оператор сотовой связи предлагает разные варианты тарифов, чтобы у пользователей был выбор.

    «Мы создали широкую линейку тарифов под разные модели потребления услуг связи. У нас есть тарифное потребление по 13 гб, есть тарифные планы на 44 гб. Есть предложения, где мобильный интернет не включен или вы платите за каждый потребленный гб отдельно. При этом, у нас есть такие решения, когда вы можете разделить общий объем с членами семьи. Тогда вам месяц затраты еще экономнее», - добавил Евгений Настрадин.


    Теги:
    Общество Цены и тарифы Экономика Связь, ТВ, IT Технологии Интернет
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