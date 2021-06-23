Казахстанцы стали больше доверять полиции - Сергей Ильиных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В подразделениях столичного департамента полиции работает немало сотрудников, которые, как и родители, посвятили свою жизнь служению в органах внутренних дел. Унаследовать дело отца всегда считалось почётным. Одним из таких людей, посвятивший свою жизнь служению своему нелегкому делу, является начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу ДП города Нур-Султана Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении по противодействию наркобизнесу города Нур-Султана, на протяжении 15 лет несет службу Сергей Сергеевич Ильиных, выросший в семье потомственных военных. С детства впитав атмосферу воинской службы, будущий полицейский не стоял перед выбором профессии и осознанно выбрал правоохранительную стезю. После окончания средней школы в 1996 году поступил в Академию МВД РК.

В семье Ильиных не одно поколение служит на благо Родины, защищая покой граждан. Основателями династии военных по праву являются два деда-фронтовика, которые воевали на Великой Отечественной войне.

«Мой дедушка Петр Иванович Ильиных во время войны был танкистом. После окончания Чирчикского высшего танкового училища молодого курсанта направили воевать на линию фронта. После Победы он долгое время служил на территории освобожденной Европы, дослужился до звания капитана. Второй дедушка, отец моей мамы Чистенин Иван Федотович воевал за освобождение Венгрии. За образцовое выполнение боевых заданий, он дважды был награжден боевыми наградами – медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны II степени», - рассказал полицейский.

Службу в системе МВД выбрали и родители нашего героя - Ильиных Сергей Петрович и Тамара Ивановна. С 1976 года они рука об руку прослужили в противопожарной службе ЧС МВД РК в городе Актау. Отец для маленького Сергея и его брата Руслана всегда являлся достойным примером для подражания.

Пройдя службу от начальника караула до заместителя начальника гарнизона ЧС МВД РК по Мангистауской области, Сергей Петрович в 2001 году окончил службу в должности начальника управления КУИС МВД РК. В настоящее время полковник запаса внутренней службы, заслуженный пенсионер МВД. Его супруга Тамара Ивановна порядка 25 лет работала инспектором в противопожарной службе города Актау. Вышла на заслуженную пенсию в звании старшего прапорщика запаса внутренней службы ЧС МВД РК.

По стопам родителей поступил на службу в МЧС старший брат полицейского Руслан Сергеевич Ильиных. Сразу после службы армии он окончил Кокшетауский филиал Алматинского технического училища МВД РК. На заслуженный отдых ушел с должности начальника учебного центра повышения квалификации сотрудников МЧС РК.

В отличие от родных Сергей Ильиных выбрал работу в полиции. После Академии МВД в 2001 году он поступил на службу оперуполномоченного в УВД города Астаны. С 2007 года и по настоящее время является начальником отдела профилактики наркомании, межведомственных координации управления по противодействию наркобизнесу ДП города Нур-Султана.

За годы работы в правоохранительных органах подполковник полиции Ильиных Сергей Сергеевич накопил огромный профессиональный опыт и снискал уважение у коллег. Работа полицейского требует постоянного внимания, большой самоотдачи и юридической грамотности. За многолетний труд полицейский удостоен множества ведомственных наград. Награждён часами от главнокомандующего национальной гвардии МВД РК, почетными грамотами министра МВД РК, аппарата акима города Нур-Султана.

«Работа в правоохранительных органах никогда не была легкой, поэтому прежде чем выбрать для себя эту профессию - надо хорошенько подумать и раз решил, то уже идти до конца. И очень важно быть порядочным и честолюбивым, я никогда не гнался за деньгами и всегда старался работать на авторитет. Ведь от нашей работы зависит безопасность наших граждан и по нашим действиям во многом складывается впечатление в целом о полицейских. Поэтому служба в органах, это очень большая ответственность», - отмечает Сергей Ильиных.

Служба в полиции отнимает немало времени и сил, но не мешает Сергею Сергеевичу быть заботливым мужем и прекрасным отцом. У полицейского за спинной есть надежный тыл – его жена Татьяна. В семье подрастает дочь, 5-летняя Дарья. Девочка с малых лет своим творчеством поддерживает папу, участвуя во всех конкурсах, проводимых департаментом полиции.

«Да, семья - это мой надежный тыл, в нашей работе это очень важно. Конечно, мы с супругой очень долго ждали этого ребенка, она приносит нам большую радость и счастье! Поскольку я практически всегда на работе. Бывает, что на выходных она вместе со мной выходит на службу – сопровождает папу», - рассказывает Сергей Ильиных.

Полицейский отмечает, что сейчас в правоохранительных органах многое меняется, совершенствуются методы работы, плюс усиливается контроль за коррупционными проявлениями. Все это вкупе дает свой результат.

«На сегодня люди стали больше доверять полиции, больше обращаться за помощью. К примеру, по сравнению с двухтысячными годами ситуация кардинально поменялась», - считает Сергей Ильиных.

На вопрос, а хотел бы он, чтобы его дети пошли по его стопам, наш герой ответил, что пока у него только одна дочь и работа в правоохранительных органах все-таки больше мужская профессия. А молодым людям, планирующим связать свою судьбу с такой работой, он посоветовал быть всегда собранными, порядочными и работать на престиж в целом органов внутренних дел.