Казахстанцы специально приехали в Бельгию из Люксембурга для голосования на выборах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Семейная пара казахстанцев, проживающих в Люксембурге, специально приехала на выборы в Мажилис Парламента РК в город Брюссель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

Для граждан РК, находящихся в Бельгии и Люксембурге, организован избирательный участок № 241 при Посольстве РК.

В числе избирателей супруги Денис Горшенко и Ольга Брим с маленькой дочерью Эммой, преодолевшие на автомобиле путь в более 200 км.

В комментарии МИА «Казинформ» соотечественники рассказали, что текущие выборы важны с точки зрения реформ, проходящих в нашей стране.

«Мы приехали из Люксембурга, наш путь до Брюсселя занял примерно около двух часов. Знаете, есть точка зрения, что если ты не голосуешь, то делегируешь свой выбор другому. Получается, твое мнение не будет учтено в любом случае. Если ты голосуешь на выборах, ты в любом случае выразил своем мнение. Это важно», - считает О.Брим.

Супруги рассказали, что переехали в ЕС по работе, но сильно скучают по Родине.

Избирательный участок в Брюсселе открылся в семь часов утра (12 часов времени Астаны) и будет работать до 20 часов вечера местного времени.