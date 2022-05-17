17 Мая 2022 19:19

Казахстанцы создали игру шутер с возможностью зарабатывать криптовалюту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская компания разработала игру на блокчейне, где можно зарабатывать токены. Игра от казахстанских разработчиков ShootGun – это аналог известной в мире игры PUBG в жанре баттл-рояль. Это первый в мире мультиплеерный шутер, который реализовал внутри криптовалюту и NFT. Игра относится к новому направлению Play To Earn (Р2Е). Эта концепция превращает игрока в инвестора и позволяет зарабатывать настоящие деньги. Игра уже доступна в Play Market и имеет 20 тыс. активных юзеров в месяц. Подробностями ее создания поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» сооснователь компании-разработчика Айдос Рыскельдинов.

«Это мультиплеерный шутер. Многие знают игру Counter-Strike, наша игра примерно в таком жанре. Сейчас мы делаем обновление и будем добавлять режим баттл-рояля – это собирает сейчас очень большую аудиторию. PUBG, Fortnite, FREE FIRE – это все игры баттл-рояль. Чтобы получить нашу валюту, игрок должен посмотреть рекламу, и, по сути, мы делимся с ним через нашу криптовалюту частью дохода от этой рекламы. Так устроена игра. Если кто-то не любит смотреть рекламу, то он может за 5-10 долларов купить вип-аккаунт на месяц. В играх как раз англоязычная аудитория хорошо платит. Есть игрок из США, который около 1 тыс. долларов потратил в нашей игре за неделю», - пояснил Айдос Рыскельдинов.

По его словам, у 99% существующих криптоигр есть пирамидальная составляющая. Чтобы играть в них, нужно за 500 – 1000 долларов купить персонажа, который будет приносить доход. Ни рекламы, ни внутриигровых покупок в этих играх нет, последующие выплаты делаются с приходом новых игроков.

«У нас совсем иная система, я думаю, она более живучая. Мы ориентируемся на тот доход, который генерируется постоянно, пока игроки играют. В 99% криптоигр требуется наличие криптокошелька и баланс на нем, чтобы купить персонажа. У нас порог входа нулевой. И основной плюс – вы можете вообще ничего не знать о криптовалюте. Чтобы вытащить криптовалюту, мы предложим вам создать кошелек внутри игры и вывести активы», - добавил спикер.

Заработанную криптовалюту можно использовать в самой игре, открывая сундуки и покупая вещи, скины (внешний облик виртуального предмета). Также ее можно вывести на биржу и перевести в криптовалютный доллар, дальше уже в биткоин, эфиры и обналичить USDT.

«В двух наших играх у нас уже больше 90 тыс. зарегистрированных пользователей. В основном это англоязычные страны. Первое место по пользователям занимает Бразилия, второе место – США, третье – Филиппины. Дальше уже Индонезия, Аргентина и другие. Мы не ориентируемся на Казахстан и страны СНГ, то есть на эти страны продвижение практически не делаем. Только из СМИ в основном. Те, кого заинтересовала игра, находят и играют. В последнее время появилось много игроков из России, новость о нас распространилась по «сарафанному радио». Сейчас мы запускаем обновление, и будем активно запускать рекламу. В ближайшее время планируем перейти за 1 млн пользователей, а в течение года-двух – за 10 млн», - поделился А. Рыскельдинов.

Как отметил сооснователь, в компании работают 25 человек, все они живут в Алматы.