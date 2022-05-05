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Казахстанцы сообщили о несоответствиях на 65 объектах образования
5 Мая 2022 21:45

Казахстанцы сообщили о несоответствиях на 65 объектах образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О несоответствиях на 65 объектах сообщили казахстанцы за первую неделю акции по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балаға лайық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Акция проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!». Первый этап стартовал 27 апреля и продлится до 25 мая.

«За первую неделю на наши каналы WhatsApp и Telegram поступило более 400 сообщений, фото- и видеоматериалов по 65 объектам. Больше всего обращений поступило от жителей Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областей. Акция началась неделю назад, и ученики и родители активно направляют информацию о несоответствиях. Присылают сообщения и студенты колледжей, вузов. Мы берем в работу все поступающие обращения. Сообщается об отсутствии гигиенических средств, перегородок в санузлах, об отсутствии теплых туалетов, остывшей или невкусной еде и другое. Также присылают информацию и об образцовых объектах, что, конечно, радует.

Акция проводится не для того, чтобы наказать администрацию школы, к примеру, а для того, чтобы вместе улучшить условия. Поскольку финансирование школ находится в ведении акиматов, мы направляем поступающую информацию им. И на сегодня с регионами ведется необходимая работа по устранению всех замечаний», – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др.

В школах и колледжах дополнительно будут размещены qr-коды со ссылками на Whats App: 8 700 699 04 46 и Telegram.


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