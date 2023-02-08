Казахстанцы собрали 34 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, проживающие в Турции, собрали свыше 25 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сбор мы открыли вчера. До ночи собрали 25 млн тенге. На эти средства сразу же в супермаркетах закупили необходимые продукты питания и нужные вещи. Вчера ночью все загрузили в фуру и отправили в город Кахраманмараш. Сбор средств сразу же закрыли. Однако даже после этого неравнодушные граждане начали отправлять средства. Так накопили еще 9 млн тенге. На эти средства планируем закупить детское питание», - рассказал владелец ресторана «Шанырак» Данияр Иманбеков.

Отметим, что открыть сбор предложила известная айтыскер-акын Айнур Турсынбаева. Инициативу также поддержал Сатжан Токтарбай. Казахстанцам также помогли сотрудники Генконсульства РК в Стамбуле. Сбор был организован на базе ресторана «Шанырак».

Ранее сообщалось, что казахстанцы, проживающие в Турции, открыли сбор для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений.