Казахстанцы собирают средства на помощь пострадавшим при взрыве газа акмолинцам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 6,5 млн тенге собрали в помощь пострадавшим при взрыве газа в поселке Шортанды акмолинцам неравнодушные казахстанцы. Также семьям уже нашли временное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал аким поселка Шортанды Мамбет Цэрэг, двум пострадавшим семьям во временное пользование даны две квартиры.

«К сожалению, у нас нет свободного жилья от акимата, эти квартиры от населения, которые со временем нужно будет вернуть. Квартиры нуждаются в ремонте, и сейчас акимат уже ведет переговоры в этом направлении», - поделился собеседник.

Также на базе акимата для погорельцев осуществляется сбор вещей первой необходимости. Семьям была оказана материальная помощь, в том числе и на организацию похорон.

Сбор средств для погорельцев осуществляется и мечетью. На счет имама Шортандинского района Бакытбола Раздан буквально за сутки неравнодушные казахстанцы перевели более 6,5 млн тенге.

«Пока мы будем вести сбор до конца недели, затем выедем на место и там решим, как будем расходовать эту сумму – или на жилье, или на что-то необходимое», - поделился главный имам Акмолинской области Сабит Куаныш.

Напомним, 16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте были найдены тела трех погибших. Десять человек были госпитализированы.

Шестеро из десяти пострадавших были направлены на лечение в Нур-Султан, среди них четверо детей и двое взрослых.

В Акмолинской области был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Оказать максимальную помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа дал поручение аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, лично посетивший сразу после случившегося место трагедии.