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Казахстанцы собирают средства на помощь пострадавшим при взрыве газа акмолинцам

18 Ноября 2021 23:35
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Казахстанцы собирают средства на помощь пострадавшим при взрыве газа акмолинцам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 6,5 млн тенге собрали в помощь пострадавшим при взрыве газа в поселке Шортанды акмолинцам неравнодушные казахстанцы. Также семьям уже нашли временное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал аким поселка Шортанды Мамбет Цэрэг, двум пострадавшим семьям во временное пользование даны две квартиры.

«К сожалению, у нас нет свободного жилья от акимата, эти квартиры от населения, которые со временем нужно будет вернуть. Квартиры нуждаются в ремонте, и сейчас акимат уже ведет переговоры в этом направлении», - поделился собеседник.

Также на базе акимата для погорельцев осуществляется сбор вещей первой необходимости. Семьям была оказана материальная помощь, в том числе и на организацию похорон.

Сбор средств для погорельцев осуществляется и мечетью. На счет имама Шортандинского района Бакытбола Раздан буквально за сутки неравнодушные казахстанцы перевели более 6,5 млн тенге.

«Пока мы будем вести сбор до конца недели, затем выедем на место и там решим, как будем расходовать эту сумму – или на жилье, или на что-то необходимое», - поделился главный имам Акмолинской области Сабит Куаныш.

Напомним, 16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте были найдены тела трех погибших. Десять человек были госпитализированы.

Шестеро из десяти пострадавших были направлены на лечение в Нур-Султан, среди них четверо детей и двое взрослых.

В Акмолинской области был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Оказать максимальную помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа дал поручение аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, лично посетивший сразу после случившегося место трагедии.


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#Акмолинская область   #Благотворительность   #Происшествия   #Общество   #Взрыв  
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Автор:

Оксана Матасова

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