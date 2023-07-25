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Казахстанцы снова пожаловались на проблемы со связью в Activ/Kcell

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Июля 2023, 10:55
Казахстанцы снова пожаловались на проблемы со связью в Activ/Kcell

АСТАНА.КАЗИНФОРМ -Этим утром пользователи Activ/Kcell снова пожаловались на сбои в работе сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводились работы по модернизации сети для улучшения качества ее работы и увеличения производительности для перехода на 5G. В настоящий момент работа всех сервисов полностью восстановлена», - прокомментировали в пресс-службе компании.

На минувшей неделе тоже наблюдались сбои в работе сотовой связи у пользователей Activ/Kcell. Тогда был выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана.


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