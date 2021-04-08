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    18:35, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанцы смогут записаться на вакцинацию через портал Электронного правительства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы смогут записаться на вакцинацию от КВИ через портал Электронного правительства. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 8 апреля Министерство здравоохранения планирует запустить услугу записи на вакцинацию на портале Электронного правительства», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

    Для этого, как отметил министр, гражданину необходимо будет авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где необходимо будет указать медорганизацию по месту прописки, после чего заявка поступит на распределение и рассмотрение в медорганизацию.

    Далее медорганизация распределит заявку с указанием времени проведения вакцинации. После распределения казахстанцы смогут узнать дату и время посещения медорганизации на портале электронного правительства, а также получат SMS.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК пояснил, будет ли у казахстанцев право выбора после поступления новых видов вакцин от КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Цифровой Казахстан Главная Минздрав РК
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