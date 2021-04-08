Казахстанцы смогут записаться на вакцинацию через портал Электронного правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы смогут записаться на вакцинацию от КВИ через портал Электронного правительства. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 8 апреля Министерство здравоохранения планирует запустить услугу записи на вакцинацию на портале Электронного правительства», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Для этого, как отметил министр, гражданину необходимо будет авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где необходимо будет указать медорганизацию по месту прописки, после чего заявка поступит на распределение и рассмотрение в медорганизацию.

Далее медорганизация распределит заявку с указанием времени проведения вакцинации. После распределения казахстанцы смогут узнать дату и время посещения медорганизации на портале электронного правительства, а также получат SMS.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК пояснил, будет ли у казахстанцев право выбора после поступления новых видов вакцин от КВИ.