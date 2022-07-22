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Казахстанцы смогут выбирать провайдеров домашнего интернета
22 Июля 2022 13:46

Казахстанцы смогут выбирать провайдеров домашнего интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатываются поправки в законы, которые позволят абонентам выбирать операторов, обеспечивающих связью жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня, как отметила заместитель председателя комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Гульнара Букеева, жилые комплексы обслуживает только один оператор по договоренности застройщика с оператором и жильцами. Сейчас разрабатываются новые законодательные нормы, где будет предусмотрен равный доступ ко всем операторам. Будут внесены изменения в закон о связи, жилищных отношениях и по градостроительным нормам.

«В рамках этих поправок мы дадим возможность зайти всем операторам по равному праву и тогда у абонентов будет возможность выбирать того или иного оператора», - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, законопроект направлен на демонополизацию рынка связи.

«Там вопросы, связанные с требованиями к СНиПам, то есть, когда строится тот или иной дом, чтобы предусматривались каналы связи. У нас сейчас на рынке в основном крупные операторы, для мелких операторов есть ряд правовых ограничений, когда они не могут участвовать. Есть материальные ограничения, когда им сложно провести канал связи. У нас небольших игроков мало. В малые населенные пункты небольшой оператор никогда не придет, потому что там мало абонентов и ему с коммерческой точки зрения это не выгодно. Наша задача, чтобы на рынке появилось как можно больше таких небольших операторов связи, которые бы жили в конкурентной среде, боролись бы за качество и обеспечивали связью наши небольшие населенные пункты», - добавила депутат.


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Автор:
Корреспондент

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