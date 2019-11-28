Казахстанцы смогут узнавать о состоянии воздуха с LED-экранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем году акиматы городов Казахстана будут размещать на LED-экранах информацию о качестве воздуха. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено ежегодное издание Национального доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов, создание госрегистра выбросов и переноса загрязнителей. Определен перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания», - сказал Магзум Мырзагалиев, выступая на расширенном заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК по вопросам охраны окружающей среды.

В настоящее время, как отметил министр, механизм предоставления отчетности крупными природопользователями имеется, однако отчетность предоставляется на бумажных носителях.

«Мы планируем автоматизировать процесс предоставления данных. В соответствии с поручениями Елбасы, министерством совместно с местными исполнительными органами продолжается работа по расширению онлайн-доступа населения к информации о качестве атмосферного воздуха путем размещения на экранах основных показателей концентрации загрязняющих веществ в воздухе, оповещение населения через телевидение путем бегущей строки и через размещение информации на сайтах акиматов. РГП «Казгидромет» в 2018 году запустило мобильное приложение, позволяющее отслеживать качество атмосферного воздуха по восьми загрязняющим веществам в 46 населенных пунктах Казахстана. В настоящее время акиматы городов Павлодар, Экибастуз, Петропавловск, Уральск, Актау с мобильного приложения размещают на LED-экранах данные о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Остальные акиматы планируют размещать на LED-экранах информацию о состоянии воздуха уже со следующего года», - добавил Магзум Мирзагалиев.