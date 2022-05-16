Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанцы смогут увидеть трансляцию 1/4 женского ЧМ-2022 по боксу
16 Мая 2022 09:28

Казахстанцы смогут увидеть трансляцию 1/4 женского ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) пройдут четвертьфинальные поединки. За путевки в полуфинал в том числе поборются и казахстанские боксерши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция боев будет проведена телеканалом «Qazsport» и YouTube-канале женского ЧМ-2022.

В дневной сессии (с 17:00 по столичному времени) Жайна Шекербекова в весовой категории до 52 кг сразится с представительницей Италии Аленой Савчук. Карина Ибрагимова (до 57 кг) встретится с ирландкой Микаэлой Уолш. Алуа Балкибекова (до 48 кг) будет противостоять индийской спортсменке Ниту Ниту. Валентина Хальзова (до 70 кг) проведет поединок с Кэй Фрэнсис Скотт из Австралии, а Гульсая Ержан (до 81 кг) померится силами с латвийкой Габриэль Стонкуте.

В рамках вечерней сессии (с 21:00) на ринг выйдет Дина Жоламан, выступающая в весе до 54 кг . Она встретится с Еленой Жекич из Сербии.



Читайте также
Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лучших этапа «Джиро д’Италия»
Казахстан проиграл Франции на ЧМ-2022 по хоккею
Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Тура Венгрии»
Названы соперники Казахстана в четвертьфинале женского ЧМ-2022 по боксу
Чемпионка мира из Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу
Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу
Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Марокко
Съемки проекта «Жаңа Болмыс» прошли в Бурабае

Лента новостей

Архив