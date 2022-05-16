09:56
16 Мая 2022 09:28
Казахстанцы смогут увидеть трансляцию 1/4 женского ЧМ-2022 по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) пройдут четвертьфинальные поединки. За путевки в полуфинал в том числе поборются и казахстанские боксерши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция боев будет проведена телеканалом «Qazsport» и YouTube-канале женского ЧМ-2022.В дневной сессии (с 17:00 по столичному времени) Жайна Шекербекова в весовой категории до 52 кг сразится с представительницей Италии Аленой Савчук. Карина Ибрагимова (до 57 кг) встретится с ирландкой Микаэлой Уолш. Алуа Балкибекова (до 48 кг) будет противостоять индийской спортсменке Ниту Ниту. Валентина Хальзова (до 70 кг) проведет поединок с Кэй Фрэнсис Скотт из Австралии, а Гульсая Ержан (до 81 кг) померится силами с латвийкой Габриэль Стонкуте.
В рамках вечерней сессии (с 21:00) на ринг выйдет Дина Жоламан, выступающая в весе до 54 кг . Она встретится с Еленой Жекич из Сербии.
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