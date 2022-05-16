16 Мая 2022 09:28

Казахстанцы смогут увидеть трансляцию 1/4 женского ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) пройдут четвертьфинальные поединки. За путевки в полуфинал в том числе поборются и казахстанские боксерши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция боев будет проведена телеканалом «Qazsport» и YouTube-канале женского ЧМ-2022.

В дневной сессии (с 17:00 по столичному времени)в весовой категории до 52 кг сразится с представительницей Италии Аленой Савчук.(до 57 кг) встретится с ирландкой Микаэлой Уолш.(до 48 кг) будет противостоять индийской спортсменке Ниту Ниту.(до 70 кг) проведет поединок с Кэй Фрэнсис Скотт из Австралии, а(до 81 кг) померится силами с латвийкой Габриэль Стонкуте.

В рамках вечерней сессии (с 21:00) на ринг выйдет Дина Жоламан, выступающая в весе до 54 кг . Она встретится с Еленой Жекич из Сербии.



