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    19:15, 03 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанцы смогут ставить запрет на оформление кредита через Egov

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов ответил на депутатский запрос о внедрении запрета на оформление онлайн-микрокредитов через Egov, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Блок законодательных поправок согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе.

    Для внедрения механизма запрета оформления онлайн-микрокредитов через портал электронного правительства, Агентство разработало поправки в законодательные акты, предусматривающие:

    - закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Данный сервис будет реализован на веб-портале «электронного правительства» и в мобильном приложении eGov Mobile;

    - введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита;

    - освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.

    Ранее сообщалось, что казахстанцам списали незаконную задолженность по микрокредитам на 4,5 млн тенге.

    До этого Нурлан Абдрахманов рассказал о мероприятиях по борьбе с оформлением фиктивных кредитов.

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