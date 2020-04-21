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Казахстанцы смогут совершить пожертвования через мобильные приложения во время Рамазана

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2020, 13:09
Казахстанцы смогут совершить пожертвования через мобильные приложения во время Рамазана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году во время священного месяца Рамазан казахстанцы смогут совершить пожертвования через мобильные приложения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году во время священного месяца Рамазан пожертвование пітір садақа и зекет можно будет совершить через приложения Каспий банка, Народного банка и посредством Киви-кошелька», - сказал Ершат Онгаров.

Спикер добавил, что на сегодня также по этому вопросу ведутся переговоры и с другими банками.

Ранее Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы объявил дату начала священного месяца Рамазан.

Верховный муфтий отметил, что Духовное управление мусульман Казахстана, основываясь на исследования Национального центра космических исследований и технологий, а также советуясь с Духовным управлениями соседних стран Узбекистана и Кыргызстана, установил дату начала священного месяца Рамазан.

«Ожидаемый всеми мусульманами священный месяц Рамазан в нашей стране в этом году начнется 24 апреля», - сказал Наурызбай кажы Таганулы в ходе брифинга на телеканале «Хабар24».

Размер ритуальных пожертвований - пітір садақа - с одного человека в этом году составляет 370 тенге.


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