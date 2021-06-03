Казахстанцы смогут пройти перепись населения посредством мобильного приложения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начался подготовительный этап проведения Национальной переписи населения 2021 года. Об особенностях и новшествах нынешней переписи во время онлайн-брифинга рассказал руководитель департамента Бюро национальной статистики по городу Нур-Султан Жорабек Дауренов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Перепись населения в Казахстане проводится каждые 10 лет. Ее целью является получение достоверной информации о демографических, экономических и социальных процессах, произошедших за последние 10 лет (межпереписной период).

«При этом такие сведения, как уровень образования населения, брачно-семейная структура, жилищные условия, благоустройство домов, этно-лингвистический состав страны и многие другие актуальные данные, востребованные обществом, могут быть получены только при всеобщей переписи. Итоги предстоящей переписи послужат обновленной и достоверной информацией для актуализации существующих баз данных государственных органов. От астанчан, от их максимального вовлечения в это мероприятие зависит качество собранной информации, которая необходима для планирования бюджета, для развития экономики города. С целью качественного проведения переписи и полного охвата населения, рабочий цикл переписи будет состоять из двух этапов», - проинформировал Жорабек Дауренов.

Первый подготовительный этап проведения переписи проходит в период с 1 по 30 июня 2021 года. За это время переписным персоналом будут проведены работы по регистрации жилых и нежилых помещений с целью уточнения либо выявления численности проживающего в них населения. Полученная путем опроса населения информация будет заноситься интервьюерами в планшетные устройства. Результаты проделанной работы по уточнению адресов и количества проживающих, послужат базой для деления территории города Нур-Султана на инструкторские и счетные участки, которые будут задействованы во втором этапе – основной переписи населения. Всей информации, полученной от респондентов, гарантируется строгая конфиденциальность и использование только для статистических целей.

«Главным новшеством национальной переписи 2021 года станет возможность для каждого жителя страны, в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн на сайте sanaq.gov.kz. Система будет доступна 24 часа в сутки. Респондент может выбрать наиболее удобное для себя время для участия в переписи, при этом на сайте будет реализована возможность прервать заполнение бланка и продолжить позднее. Кроме того, на платформе электронного правительства egov.kz будет расположена вкладка сайта sanaq.gov.kz, через который можно пройти перепись посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения переписи через мобильное приложение «Aitu», - сообщил спикер.

Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября 2021 года и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Новшеством традиционного этапа станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизации процесса, в который включено использование интервьюерами электронных планшетов.

Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН.

Напомним, в период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр «1446». Номер «1446» будет единый на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов. Также будет действовать номер 8 8000 800 878. Звонки в call-центр будут бесплатными.