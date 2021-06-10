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Казахстанцы смогут проверить запрет на выезд в мобильном приложении КГД Е-Salyq-Azamat

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Июня 2021, 10:23
Казахстанцы смогут проверить запрет на выезд в мобильном приложении КГД Е-Salyq-Azamat

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы смогут проверить запрет на выезд в мобильном приложении КГД Е-Salyq-Azamat. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов.

Сервис позволяет перед вылетом за границу проверить в мобильном приложении КГД Е-Salyq-Azamat себя путем просмотра реестра должников на предмет наличия запрета на выезд. Ссылка перенаправляет пользователя на сайт АИС ОИП.

Как пояснили в КГД, судебные исполнители ограничивают выезд за пределы страны физическим лицам, имеющим задолженность перед бюджетом суммой свыше 40 месячных расчетных показателей путем выставления ограничений в реестре должников.

В КГД разъяснили, что для входа в мобильное приложение в целях безопасности данных необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

Комитет государственных доходов призывает граждан пользоваться бесплатным мобильным приложением КГД Е-Salyq-Azamat.


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