Казахстанцы смогут проголосовать за рубежом на выборах депутатов в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане Казахстана за рубежом смогут принять участие на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

« В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №439 от 21 октября с.г., 10 января 2021 года состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Для обеспечения избирательного права граждан Республики Казахстан за рубежом будут открыты 66 избирательных участков в 53 иностранных государствах. В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», списки избирателей по избирательным участкам при представительствах РК в иностранных государствах будут актуализироваться до дня голосования», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.

Как отметили в ведомстве, для своевременной и полноценной подготовки выборного процесса за рубежом гражданам РК необходимо заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.