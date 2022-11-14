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Казахстанцы смогут проголосовать на выборах с цифровым удостоверением

14 Ноября 2022, 19:52
Казахстанцы смогут проголосовать на выборах с цифровым удостоверением
14 Ноября 2022, 19:52

Казахстанцы смогут проголосовать на выборах с цифровым удостоверением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что казахстанцы могут предъявить электронную версию документа в избирательных участках в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровые документы уже пользуются большим спросом у наших граждан. Они являются аналогом оригинала. Граждане вправе предъявить электронную версию оригинала документа, удостоверяющего личность избирателя, воспользовавшись цифровыми документами через приложение eGov mobile, а также посредством мобильных приложений банков Kaspi банк и Halyk банк», - сказал на заседании председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

По словам спикера, члены избирательной комиссии на основании списков избирателей при предъявлении цифрового документа обязаны выдать избирателю бюллетень для голосования.

Внеочередные выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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