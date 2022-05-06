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Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме за рубежом
6 Мая 2022 17:04

Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 51 стране можно будет проголосовать на референдуме казахстанцам, находящимся за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При представительствах Республики Казахстан в 51 государстве будут образованы участки. На этих участках в списки включаются все граждане, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК РК.

Казахстанцы, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при обращении в участковую комиссию и при наличии действительного паспорта гражданина РК также включаются в список.

«МИД оказывает содействие участковым комиссиям, расположенным за пределами РК, для включения в списки наших граждан, находящихся за рубежом», - уточнил он.

«В целом, местные исполнительные органы совместно с комиссиями референдума должны принять все меры для того, чтобы гражданин, пришедший на участок в день проведения референдума, нашел себя в списке и сумел беспрепятственно реализовать свое право, гарантированное Конституцией», - сказал К. Петров.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.


Автор:
Корреспондент
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