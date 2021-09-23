Казахстанцы смогут принять участие в шахматном фестивале «Almaty Online Chess Festival 2021»
К участию в соревновании в качестве игроков допускаются граждане Казахстана и иностранные граждане без ограничений по рейтингу и возрасту. Участие бесплатное, без турнирных взносов.
Республиканский онлайн опен турнир состоит из полуфинала (24 сентября 2021 года в 19:00) и финала (25 сентября 2021 года в 15:00). Турнир по быстрым шахматам проводится в онлайн-режиме, на игровой шахматной платформе lichess.org. Общий призовой фонд соревнования составляет 700 000 тенге.
В финале имеют право принять участие первые 20 зарегистрировавшихся граждан РК и иностранных граждан со званиями GM, IM, WGM, WIM. По итогу полуфинала 5 ветеранов 50+, и 5 ветеранов 65+ будут допущены в финал, а также 70 лучших участников полуфинала.
Прямая видеотрансляция финала будет вестись на странице Казахстанской Федерации шахмат в YouTube. Комментатор трансляции – российский шахматист, международный гроссмейстер Роман Овечкин.
Призовой фонд VIII Республиканского онлайн опен турнира Almaty Chess Festival 2021 (финал), 700 000 тенге (до вычета налогов):
Общие призы
1 место - 100 000
2 место - 80 000
3 место - 60 000
4 место - 40 000
5 место - 30 000
6 место - 20 000
7 место - 10 000
Женские призы
1 место - 40 000
2 место - 30 000
3 место - 20 000
Призы для ветеранов (50+)
1 место - 30 000
Призы для ветеранов (65+)
1 место - 30 000
Призы для молодежи до 18 лет
1 место - 40 000
2 место - 30 000
3 место - 20 000
Призы для детей до 14 лет
1 место - 30 000
2 место - 20 000
3 место - 10 000
Призы для детей до 12 лет
1 место - 30 000
2 место - 20 000
3 место - 10 000
Для участия необходимо ознакомиться с Регламентом соревнования на сайте kazchess.kz
VIII республиканский онлайн опен турнир проводится в рамках соревнований «Almaty Online Chess Festival 2021», проходящих с августа по декабрь 2021 года с общим призовым фондом 10.5 млн тенге. Мероприятие организовано Казахстанской федерацией шахмат, совместно с Управлением спорта города Алматы, при поддержке акимата города Алматы.