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    16:09, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы смогут принять участие в шахматном фестивале «Almaty Online Chess Festival 2021»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская Федерация шахмат приглашает всех желающих принять участие в VIII Республиканском онлайн опен турнире в рамках шахматного фестиваля «Almaty Online Chess Festival 2021», приуроченного ко Дню города Алматы, передает МИА «Казинформ».

    К участию в соревновании в качестве игроков допускаются граждане Казахстана и иностранные граждане без ограничений по рейтингу и возрасту. Участие бесплатное, без турнирных взносов.

    Республиканский онлайн опен турнир состоит из полуфинала (24 сентября 2021 года в 19:00) и финала (25 сентября 2021 года в 15:00). Турнир по быстрым шахматам проводится в онлайн-режиме, на игровой шахматной платформе lichess.org. Общий призовой фонд соревнования составляет 700 000 тенге.

    В финале имеют право принять участие первые 20 зарегистрировавшихся граждан РК и иностранных граждан со званиями GM, IM, WGM, WIM. По итогу полуфинала 5 ветеранов 50+, и 5 ветеранов 65+ будут допущены в финал, а также 70 лучших участников полуфинала.

    Прямая видеотрансляция финала будет вестись на странице Казахстанской Федерации шахмат в YouTube. Комментатор трансляции – российский шахматист, международный гроссмейстер Роман Овечкин.

    Призовой фонд VIII Республиканского онлайн опен турнира Almaty Chess Festival 2021 (финал), 700 000 тенге (до вычета налогов):

    Общие призы
    1 место - 100 000
    2 место - 80 000
    3 место - 60 000
    4 место - 40 000
    5 место - 30 000
    6 место - 20 000
    7 место - 10 000

    Женские призы
    1 место - 40 000
    2 место - 30 000
    3 место - 20 000

    Призы для ветеранов (50+)
    1 место - 30 000

    Призы для ветеранов (65+)
    1 место - 30 000

    Призы для молодежи до 18 лет
    1 место - 40 000
    2 место - 30 000
    3 место - 20 000

    Призы для детей до 14 лет
    1 место - 30 000
    2 место - 20 000
    3 место - 10 000

    Призы для детей до 12 лет
    1 место - 30 000
    2 место - 20 000
    3 место - 10 000

    Для участия необходимо ознакомиться с Регламентом соревнования на сайте kazchess.kz

    VIII республиканский онлайн опен турнир проводится в рамках соревнований «Almaty Online Chess Festival 2021», проходящих с августа по декабрь 2021 года с общим призовым фондом 10.5 млн тенге. Мероприятие организовано Казахстанской федерацией шахмат, совместно с Управлением спорта города Алматы, при поддержке акимата города Алматы.


    Теги:
    Спорт Шахматы Общество Алматы
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