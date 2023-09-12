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    21:30, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанцы смогут принять участие в обсуждении проектов комфортных школ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Samruk-Kazyna Construction» объявляет всеобщее обсуждение архитектурных и дизайнерских решений комфортных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда «Самрук-Қазына».

    С 11 по 17 сентября казахстанцы смогут принять участие в обсуждении проектов комфортных школ. Учащимся, их родителям, педагогам и неравнодушным гражданам дается возможность открыто выразить свое мнение о внутреннем наполнении и оформлении современных учебных заведений, строящихся в рамках масштабного национального проекта.

    Все жители Республики Казахстан смогут пройти опрос по ссылке, где показаны архитектурные решения фасадов зданий, внешний и внутренний дизайн, интерьер, а также планы объемно-планировочных решений.

    Конструктивная критика, замечания и предложения принимаются и рассматриваются до 17 сентября, после чего проектно-сметная документация комфортных школ будет направлена на государственную экспертизу.

    В 2023–2025 годах по всей стране будут построены 369 современных школ нового формата, в которых будет порядка 738 тысяч ученических мест. Полный список школ и подрядчиков доступен по ссылке.

    Из 369 школ, запланированных в рамках нацпроекта, Samruk-Kazyna Construction несет ответственность за строительство 359 объектов. Остальные десять будут реализованы местными исполнительными органами. Все комфортные школы будут оснащены единообразно. Таким образом, качественное образование и комфортные условия будут одинаково доступны как городским, так и сельским учащимся.


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