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Казахстанцы смогут предъявлять цифровые документы в обменных пунктах

19 Января 2022 10:57
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Казахстанцы смогут предъявлять цифровые документы в обменных пунктах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана сообщает о принятии поправок, позволяющих использовать также цифровые документы для идентификации клиентов при операциях с наличной иностранной валютой в обменных пунктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

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Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 90 календарных дней после дня первого официального опубликования Постановления (Постановление опубликовано – 29.12.2021 г.).

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального Банка Казахстана.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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