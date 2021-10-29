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    11:53, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы смогут получить паспорт в Южной Корее, Узбекистане и Японии за 30 дней

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная услуга стала доступна для граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, Республики Узбекистан и Японии, с октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Данный пилотный проект МИД и МВД РК осуществляется в рамках оптимизации процесса оказания услуги по приему документов и препровождения их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей.

    Напомним, что пилотный проект, который позволил сократить срок оказания государственной услуги с 80 до 30 дней, успешно реализовывается в загранучреждениях Казахстана в России, Германии и США.

    Государственные органы Казахстана продолжают совместную работу по расширению географии стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов казахстанским гражданам за рубежом.

    Теги:
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