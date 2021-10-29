Казахстанцы смогут получить паспорт в Южной Корее, Узбекистане и Японии за 30 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная услуга стала доступна для граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, Республики Узбекистан и Японии, с октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Данный пилотный проект МИД и МВД РК осуществляется в рамках оптимизации процесса оказания услуги по приему документов и препровождения их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей.

Напомним, что пилотный проект, который позволил сократить срок оказания государственной услуги с 80 до 30 дней, успешно реализовывается в загранучреждениях Казахстана в России, Германии и США.

Государственные органы Казахстана продолжают совместную работу по расширению географии стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов казахстанским гражданам за рубежом.