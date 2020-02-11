Казахстанцы смогут получать госуслуги по отпечаткам пальцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов в ходе презентации законодательных поправок по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаем законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных. Сегодня в ряде центров обслуживания населения запущен в пилотном режиме проект по добровольному сбору биометрических данных, который позволит в будущем гражданам через свои биометрические параметры, это фотоизображение, либо опечатки пальцев получать непосредственно государственные услуги при непосредственном желании самого заявителя», - сказал Аблайхан Оспанов

Ранее сообщалось, что в Мажилисе презентованы законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий. Законопроект предусматривает 252 поправки в законодательство. Предлагаемые поправки разделены на шесть основных направлений.