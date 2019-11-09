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Казахстанцы смогут получать документы в любом ЦОНе и РАГСе Казахстана

9 Ноября 2019 22:47
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Казахстанцы смогут получать документы в любом ЦОНе и РАГСе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь казахстанцы будут иметь возможность получить все акты гражданского состояния независимо от места прописки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

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Указанные поправки в законодательство предусмотрены в законопроекте, который был принят 8 ноября в Сенате Парламента.

Нововведение коснется услуг по регистрации рождения ребенка, заключения и расторжения брака, перемене Ф.И.О и регистрации смерти.

Напомним, что ранее гражданам было необходимо обращаться во фронт-офисы госкорпорации либо в РАГСы по месту постоянной регистрации либо по месту нахождения актовой записи.

Теперь все виды актов регистрации гражданского состояния будут предоставляться людям по желанию в любом из ЦОНов или РАГСов Казахстана, что позволит получить услуги в более короткие сроки и исключить коррупционные риски.

«Ранее для оформления и получения документов из РАГС заявителю было необходимо обращаться в регистрирующий орган по месту прописки либо через ЦОНы и ждать ответа от 5 до 30 дней, что создавало неудобства и дополнительную бумажную волокиту. Например, если гражданин подавал заявление на смену фамилии в одном регионе, госорган запрашивал данные по месту его рождения, даже если это другой регион. Соответственно увеличивалось время ожидания ответа и результата услуги», – сказала председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.

В целом 70% предлагаемых поправок закона предусматривают оптимизацию и автоматизацию государственных услуг. Перевод в электронный формат позволит сократить сроки и пакет документов, исключить административные барьеры и упростить процессы получения услуг.

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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