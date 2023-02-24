Казахстанцы смогут передать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы уже в этом году смогут передать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге представитель СМИ спросила, с какого года планируется предоставить вкладчикам право передавать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим.

«Уже сейчас у части вкладчиков есть возможность перевести часть своих пенсионных накоплений управляющим компаниям, отличным от Нацбанка. Но это только для тех вкладчиков, у которых порог достаточности пенсионных накоплений выше, чем установленный лимит», - пояснила Алия Молдабекова.

По ее словам, уже сейчас совместно с государственными органами обсуждаются поправки в законодательство, чтобы все вкладчики могли иметь возможность переводить не более 50% своих пенсионных накоплений частным управляющим компаниям.

Она добавила, что проект уже в работе. Ожидается, что в этом году у вкладчиков будет такая возможность передавать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим.