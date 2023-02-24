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    17:52, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанцы смогут передать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы уже в этом году смогут передать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге представитель СМИ спросила, с какого года планируется предоставить вкладчикам право передавать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим.

    «Уже сейчас у части вкладчиков есть возможность перевести часть своих пенсионных накоплений управляющим компаниям, отличным от Нацбанка. Но это только для тех вкладчиков, у которых порог достаточности пенсионных накоплений выше, чем установленный лимит», - пояснила Алия Молдабекова.

    По ее словам, уже сейчас совместно с государственными органами обсуждаются поправки в законодательство, чтобы все вкладчики могли иметь возможность переводить не более 50% своих пенсионных накоплений частным управляющим компаниям.

    Она добавила, что проект уже в работе. Ожидается, что в этом году у вкладчиков будет такая возможность передавать до 50% пенсионных накоплений частным управляющим.


    Теги:
    Пенсия Экономика Нацбанк Казахстана
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