Казахстанцы смогут открыть ТОО без посещения ЦОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юридическим лицам теперь не обязательно ездить в ЦОН для заказа услуг. Они могут заключить сотрудничество с Госкорпорацией, согласно которому сотрудники ЦОНа сами будут формировать заявления и отправлять готовые документы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на корпорацию «Правительство для граждан».

Данный сервис доступен в новом ЦОНе для юрлиц в городе Астана, по адресу пр. Туран, 37/9. Клиенты могут обслужиться на платной основе и, заключив договор на 3 месяца, выбрать пакет для оказания от 20 до 500 услуг. При этом все государственные услуги они смогут получить без личного присутствия.

Отметим, что юрлица могут выбрать персонального менеджера. Он не только окажет консультационную поддержку, но и освободит клиента от посещения ЦОНа, все услуги закажет самостоятельно. Готовые документы будут отправлены посредством сервиса по доставке.

По статистике самыми популярными услугами среди юридических лиц являются государственная регистрация, внесение изменений и дополнений в учредительные документы, а также прекращение деятельности. Сбор документов и ожидание в очереди вместе с физлицами было не всегда удобно для занятых предпринимателей. Поэтому было принято решение оптимизировать процесс обслуживания юрлиц и выделить для них отдельный ЦОН.

Отметим, что сервис также будет удобен для застройщиков, так как услугополучателям может быть предложено оказание услуг по оформлению прав на недвижимое имущество и коммерческих услуг по линии земельных отношений.