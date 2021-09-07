Казахстанцы смогут оплачивать госпошлину за паспорт и удостоверение личности через QR-код

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клиенты, оформляющие паспорт и удостоверение личности в ЦОНах могут оплатить госпошлину с помощью QR-кода. Правительство для граждан совместно с МВД РК реализовали возможность приема оплаты прямо у оператора миграционной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

На сегодня в пилотном режиме данной возможностью могут воспользоваться жители гг. Нур-Султан и Алматы. Клиент при обращении за услугой к оператору миграционной службы, который ведет прием заявлений на оформление паспорта и удостоверения личности, может тут же оплатить пошлину через систему QR-оплаты банковских приложений Homebank либо Kaspi без обращения в кассу.

«Оплатить за считанные секунды – цифровые реалии, которые доступны уже каждому второму казахстанцу. QR-платежи в мегаполисах уже используются повсеместно во всех объектах торговли, культуры, развлекательного сегмента. В сфере оказание государственных услуг мы также стараемся внедрять новые цифровые возможности. Ранее QR-кодом можно было оплатить услуги по изготовлению и выдаче актов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, объекты кондоминиума и другие госуслуги в сфере земельных отношений. Теперь есть возможность оплатить без очереди в кассу и за услуги по документированию», – сказал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Всего за семь месяцев казахстанцам было оказано 1 577 тыс. госуслуг по выдаче паспортов и удостоверений личности. Размер госпошлины за удостоверение личности составляет 584 тг, за паспорт – 23 336 тг.

Правительство для граждан ввело возможность оплаты через QR в ноябре 2020 года. На сегодня клиенты могут оплатить 146 видов госуслуг. Всего госкорпорация оказывает 662 вида государственных услуг из госреестра.