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Казахстанцы смогут онлайн получать страховые выплаты

15 Декабря 2021 12:39
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Казахстанцы смогут онлайн получать страховые выплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить онлайн-урегулирования страхового случая. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

«Второе направление законопроекта – это повышение доступности страховых услуг путем дальнейшей цифровизации страховой отрасли», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавила, что с начала 2019 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного автострахования в онлайн режиме. В настоящее время по обязательному автострахованию 100% договоров заключается в электронной форме.

«Следующим этапом цифровизации является внедрение онлайн-урегулирования страхового случая. Человек без посещения офиса страховых организаций сможет получить весь комплекс услуг от направления заявки о страховом случае до получения страховой выплаты», - резюмировала Мадина Абылкасымова.


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#Мажилис   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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