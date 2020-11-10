Казахстанцы смогут оценить качество работы ЦОНов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила систему по оценке качества работы ЦОНов с помощью QR-кода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Услугополучатели могут оставить отзыв касательно процесса обслуживания, инфраструктуры отдела и сервисной культуры. На сегодня более 500 граждан успели оставить свои отзывы и оценить качество работы отделов обслуживания населения.

Услугополучатели в 339 отделах по республике, в том числе 15 отделах города Алматы, могут найти установленные стенды с QR-кодом. Воспользовавшись приложением, считывающим QR-коды, клиенты смогут мгновенно перейти на страницу с опросом на своем смартфоне. Граждане могут рассказать удовлетворены ли они работой оператора, комфортно ли им было обслуживаться, получили ли они необходимую информацию и т.д.

Кроме того, казахстанцы могут оставить пожелания и отзывы, приложив фото или видеоматериал из отдела, который они посетили.

Обратная связь необходима правительству для граждан, чтобы узнать мнение услугополучателей о деятельности госкорпорации и определить уровень их удовлетворённости. Также итоги опроса позволят выявить недочеты в отделах и оперативно их устранить.

Стоит отметить, что опрос также можно пройти самостоятельно на официальном интернет-ресурсе госкорпорации gov4c.kz в разделе «Обратная связь».