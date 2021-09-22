Казахстанцы смогут обратиться в общественные советы через единый портал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане реализуется проект по развитию института общественных советов. Главная задача проекта – расширение и совершенствование функционала сайта Kazkenes с целью формирования механизмов обратной связи общественных советов с населением. Как исполняются поставленные задачи, и на какой стадии реализации находится проект, рассказал его руководитель Ерик Батырханов, передает МИА «Казинформ».

Председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас посетила ОФ «Центр прикладных исследований «TALAP». Цель визита – ознакомление с ходом реализации проекта, направленного на развитие института общественных советов. Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

По словам руководителя проекта, аналитика ОФ «Центр прикладных исследований «TALAP» Ерика Батырханова, в настоящее время в рамках проекта ведутся подготовительные работы по запуску единого портала, который будет освещать деятельность общественных советов во всех областях и городах страны. Портал сможет стать хорошим инструментом обратной связи с населением.

«С марта мы ведем работы по сбору информации, разработке совершенствования функционала сайта. Сегодня портал kazkenes.kz более чем на 90% готов к запуску. На портале можно ознакомиться не только с новостями, информационными или методическими материалами, какими-либо отчетами и документами республиканских и региональных Общественных советов, но и получить информацию об их составах.

На вкладке «Проблемные вопросы», заполнив специальную форму, каждый казахстанец сможет обратиться в общественные советы республиканского, областного или районного уровней по имеющимся проблемам в различных сферах. Это могут быть вопросы, касающиеся плохого состояния дорог, качества питьевой воды, ненадлежащего оказания государственных услуг и т.д. Граждане могут даже предложить пути решения этой проблемы. Далее заполненная форма вносится в «Реестр проблемных вопросов» и будет видна общественности. Система покажет, какого рода проблемы преобладают в той или иной области и каков статус вопроса - решен он или нет.

Это такая «форма обратной связи». Ее мы разработали для прозрачности деятельности общественных советов», - говорит Ерик Батырханов.

В рамках реализации проекта был разработан внутренний портал общественных советов. Он поможет членам данного органа тесно взаимодействовать между собой. Все виды коммуникации представлены в одном портале. Как говорит руководитель проекта, он разработан для облегчения работы ОС.

«Внутренний портал построен на основе передовых технологий. Он не публичный. Его мы разработали для внутренней коллаборации членов советов. Здесь они могут обмениваться отчетами, документами. Предусмотрена переписка в личных, в групповых чатах, а также создание видеоконференции. Все собрано в одном месте. То есть внутренний портал будет очень удобным инструментом взаимодействия», - сказал он.

В настоящее время продолжаются мероприятия по проведению обучающих онлайн семинаров для членов общественных советов всех уровней. В ходе этих семинаров пользователи сайта ознакомятся новым функционалом единого портала Kazkenes.

Общественные советы – это консультативно-совещательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, а также органами местного государственного управления по вопросам их компетенции.

С 2016 года общественные советы были сформированы практически при всех органах, входящих в состав правительства, а также при акиматах областей и городов республиканского значения. Активно формируются общественные советы и в квазигосударственных структурах.

Целью их деятельности является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.