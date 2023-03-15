Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Казахстанцы смогут не ожидать восстановление работы информационной системы в ЦОНах

15 Марта 2023, 17:36
Казахстанцы смогут не ожидать восстановление работы информационной системы в ЦОНах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гражданам не нужно будет ожидать восстановления работы информационной системы в ЦОНах. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил С.Муксимов, для установления сервисной модели государственных услуг и обслуживания граждан предлагается ряд нововведений. В частности, это внедрение системы опережающей подачи заявления, а также институтов правопреемства и представительства.

«Система опережающей подачи заявления необходима в тех случаях, когда происходят технические сбои в центрах обслуживания населения. Граждане вынуждены ожидать, пока не заработает информационная система. Таким образом, мы получаем массовые скопления людей. Поэтому мы предлагаем в правовом смысле и в информационных системах предусмотреть опережающую систему подачи заявлений. То есть, человек подает заявку резервно, оставляет необходимые документы, и уходит домой. И ему, после того, как система заработает, услуга будет оказана автоматически», – сказал С.Муксимов.

Спикер также рассказал об институте правопреемства, необходимость которого связана с тем, что ряд услуг оказывается в течение длительного времени, до двух месяцев. Правопреемство предполагает вступление в положение услугополучателя правопреемника в случаях, допускаемых законодательством. В свою очередь, институт представительства необходим, чтобы можно было получать услуги по доверенности филиалам и представительствам юридических лиц от имени и в интересах головной организации.

С.Муксимов сообщил также, что предлагается установление системы немедленного восстановления прав услугополучателей. То есть, в случаях установления необоснованного отказа в предоставлении услуги в судебном порядке или по результатам государственного контроля, немедленно выдавать результат самой услуги, не допуская повторной подачи заявки.


Теги:
Читайте также
Штрафовать руководителей за переработку подчиненных планируют в Казахстане
Региональные молодежные кадровые резервы создадут в Казахстане
Новую систему отбора госслужащих могут внедрить в Казахстане со следующего года
Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах с помощью СМС-сообщений
Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
АФМ РК предупреждает подписчиков финпирамид в соцсетях о рисках
Каких специалистов ищут в Президентский молодежный кадровый резерв
Лицам с инвалидностью незаконно начисляли налоги и пошлины в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей