Казахстанцы смогут не ожидать восстановление работы информационной системы в ЦОНах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гражданам не нужно будет ожидать восстановления работы информационной системы в ЦОНах. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил С.Муксимов, для установления сервисной модели государственных услуг и обслуживания граждан предлагается ряд нововведений. В частности, это внедрение системы опережающей подачи заявления, а также институтов правопреемства и представительства.

«Система опережающей подачи заявления необходима в тех случаях, когда происходят технические сбои в центрах обслуживания населения. Граждане вынуждены ожидать, пока не заработает информационная система. Таким образом, мы получаем массовые скопления людей. Поэтому мы предлагаем в правовом смысле и в информационных системах предусмотреть опережающую систему подачи заявлений. То есть, человек подает заявку резервно, оставляет необходимые документы, и уходит домой. И ему, после того, как система заработает, услуга будет оказана автоматически», – сказал С.Муксимов.

Спикер также рассказал об институте правопреемства, необходимость которого связана с тем, что ряд услуг оказывается в течение длительного времени, до двух месяцев. Правопреемство предполагает вступление в положение услугополучателя правопреемника в случаях, допускаемых законодательством. В свою очередь, институт представительства необходим, чтобы можно было получать услуги по доверенности филиалам и представительствам юридических лиц от имени и в интересах головной организации.

С.Муксимов сообщил также, что предлагается установление системы немедленного восстановления прав услугополучателей. То есть, в случаях установления необоснованного отказа в предоставлении услуги в судебном порядке или по результатам государственного контроля, немедленно выдавать результат самой услуги, не допуская повторной подачи заявки.