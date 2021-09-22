Казахстанцы смогут летать в 16 стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 сентября у казахстанцев появилась возможность летать в 16 стран, передает МИА «Казинформ».

«Начиная с 21 сентября разрешено увеличение, возобновление и открытие регулярных международных авиарейсов в 16 стран с частотой 114 рейсов в неделю с каждой стороны. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Увеличение рейсов произошло с Российской Федерацией на 54 рейса, с Турцией – на 7 рейсов, с ОАЭ – на 9 рейсов, с Узбекистаном – на 5 рейсов, с Германией – на 5 рейсов, с Мальдивами – на 3 рейса, с Кореей – на 6 рейсов, с Польшей – на 2 рейса, с Венгрией – на 1 рейс; с Саудовской Аравией – на 1 рейс», - сообщила пресс-службу Комитета гражданской авиации РК в Telegram .

По информации ведомства, возобновление регулярных рейсов произошло с Чехией с частотой 2 рейса в неделю, с Китаем с частотой 8 рейсов в неделю, с Азербайджаном с частотой 3 рейса в неделю.

Открытие регулярных рейсов будет с Италией с частотой 2 рейса в неделю, с Шри-Ланкой с частотой 3 рейса в неделю, с Кувейтом с частотой 3 рейса в неделю.

«В настоящее время авиакомпании формируют расписания полетов. Выполнение рейсов будет согласовываться с соответствующими уполномоченными органами вышеуказанных стран. Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - дополнили в КГА.

Напомним, 21 сентября т.г. под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19, в ходе которого был принят ряд решений по смягчению карантинных ограничений.