Казахстанцы смогут легализовать иностранные автомобили до 1 июля 2023 года

12 Января 2023, 12:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До какого срока казахстанцы смогут легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

При этом спикер отметил, что требования по возрасту и экологическому классу к иностранным автомобилям, подлежащим первичной регистрации предъявляться не будут.

Заявление на легализацию можно будет подать через портал «электронного правительства» или путем личного обращения в СпецЦОН. В СпецЦОНах будут организованы специальные секторы, которые будут осуществлять прием документов только на легализацию автомобилей.

Там же будет присутствовать сотрудник административной полиции, который разъяснит порядок прохождения легализации и работник органов государственных доходов, который в случае необходимости разъяснит порядок уплаты таможенных платежей.

При этом владелец должен предоставить четыре документа:

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для идентификации личности);

3) паспорт транспортного средства и (или) свидетельство о регистрации транспортного средства;

4) документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (к ним относятся: договоры купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, свидетельство о праве на наследство. При этом, доверенность, выданная в соответствии с гражданским законодательством, будет являться основанием для передачи права собственности на транспортное средство третьему лицу, в случае если такое право предоставлено доверенностью).

После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов.

Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел.

После прохождения сверки в срок до двух дней будет вынесено решение: подлежит легализации транспортное средство или нет.